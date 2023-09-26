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        Samsunspor Teknik Direktörü Eroğlu: "Bizim için lig yeni başlıyor"

        Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Bizim için lig yeni başlıyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 16:37 Güncelleme: 26.09.2023 - 16:55
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        Samsunspor Teknik Direktörü Eroğlu: "Bizim için lig yeni başlıyor"
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        Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Bizim için lig yeni başlıyor." dedi.

        Eroğlu, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Samsunspor olarak bambaşka bir haftaya başladıklarını belirtti.

        Samsunspor'un başarısı için çalıştıklarını vurgulayan Eroğlu, "Cuma günü bence bizim için lig yeni başlıyor. Bunu neden söylüyorum, 11 yıl aradan sonra şampiyon olarak çıktığımız Süper Lig'de taraftarlarımızın, herkesin bu ligde kalıcı olacağımıza inanmasını istiyorum." diye konuştu.

        Yılport Samsunspor'da göreve başladığından bu yana yaklaşık bir sene olduğuna işaret eden Eroğlu, "Geldiğimizde aslında bu durumdan daha negatif bir ortam vardı. Bunun tek başına teknik direktörün, ekibin yapacağı bir iş olmadığını, şehrin, başkanın, yönetimin, taraftarın dahi desteğinin çok önemli olacağını söylemiştim. 'Tesislerde herkesin birlik, beraberlikle çalışması, aile ortamı olması bizi başarıya götürecek.' demiştim. Yine aynı şeyleri söylüyorum. Birlik beraberlik içinde hareket etmeliyiz. Burada önemli olan tek değer, Samsunspor'dur. Takımımızın başarısı için elimizden gelenin fazlasını yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Bugün sonuçlara bakıldığında karamsar bir durum göründüğünü anlatan Eroğlu, şöyle devam etti:

        "Ama ben teknik adam gözüyle çok umutluyum. Oynadığımız birçok maçta skor alamasak da bize güven veren bir oyun vardı. Sadece sonuçlandıramadık. Bu hafta sahamızda Gaziantep FK ile oynayacağız. Taraftarlarımız bizim için itici güçtür. Rakip için de gerçekten onların moralini bozan, negatife düşüren bir taraftara sahibiz. Eminim ki cuma günü o desteği kesinlikle vereceklerdir. Taraftarımızla beraber çıkacağımız Gaziantep maçına en iyi şekilde hazırlanıyoruz ve o gün kesinlikle galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum."

        Eroğlu, fikstürün kendileri açısından dezavantaj oluşturduğunu dile getirerek, "Bahane anlamında söylemiyorum, sadece tespit. Fikstüre göre oynadığımız 5 maçın 4'ü deplasman. Tabii ki deplasmanda da başarılı olmak zorundayız. İstanbulspor maçı belki bizim için kazanacağımız bir maçtı ki yarıda kaldı. O gün kazanmış olsaydık, bugün bambaşka bir şey konuşuyorduk. Bir galibiyetin bütün süreci lehimize çevireceğini biliyoruz ama maalesef futbolda şanssızlıklar zaman zaman yaşanıyor." diye konuştu.

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