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        GÜNCELLEME - Samsun'da kamyon ile öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde kamyon ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 öğrenci yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 16:48 Güncelleme: 26.09.2023 - 16:48
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        GÜNCELLEME - Samsun'da kamyon ile öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde kamyon ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 öğrenci yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, M.A. yönetimindeki 55 ALK 35 plakalı kamyon ile Hasan Çelik'in (51) kullandığı 55 C 0995 plakalı öğrenci servis minibüsü, Samsun-Sinop kara yolu polis okulu kavşağında çarpıştı.

        Kazada minibüs sürücüsü Çelik yaşamını yitirdi, 6 öğrenci yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Çelik'in İncesu Merkez Mahallesi muhtarı da olduğu öğrenildi.

        Servis aracındaki öğrencilerin yakınları, olay yerine gelerek kamyon sürücüsüne tepki gösterdi.

        Polis, kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.

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