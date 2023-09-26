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        GÜNCELLEME - Samsun'da akrabasının 3 hayvanını silahla telef eden zanlı tutuklandı

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde tartıştığı akrabasının 3 büyükbaş hayvanını silahla vurarak telef eden kişi, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 18:05 Güncelleme: 26.09.2023 - 18:05
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        GÜNCELLEME - Samsun'da akrabasının 3 hayvanını silahla telef eden zanlı tutuklandı
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        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde tartıştığı akrabasının 3 büyükbaş hayvanını silahla vurarak telef eden kişi, tutuklandı.

        Aralarında miras nedeniyle anlaşmazlık bulunan N.G. ile akrabası N.T. (26) arasında Kertme Mahallesi'nde tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine N.T'nin tabanca ile ateş ettiği N.G, olay yerinden kaçtı.

        Bunun üzerine N.T, N.G'ye ait ahıra giderek 3 büyükbaş hayvanı tabanca ile ateş ederek telef etti.

        N.G'nin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

        19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucu N.T, Kavak ilçesinde yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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