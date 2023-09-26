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        Samsun Valisi Tavlı, 4 Kaymakamı Vali Yardımcısı Vekili olarak görevlendirdi

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, Canik, İlkadım, Atakum ve Tekkeköy kaymakamlarını ayrıca Vali Yardımcısı Vekili olarak görevlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 21:11 Güncelleme: 26.09.2023 - 21:11
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        Samsun Valisi Tavlı, 4 Kaymakamı Vali Yardımcısı Vekili olarak görevlendirdi
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        Samsun Valisi Orhan Tavlı, Canik, İlkadım, Atakum ve Tekkeköy kaymakamlarını ayrıca Vali Yardımcısı Vekili olarak görevlendirdi.

        Samsun Valiliğinin internet sitesinde yapılan duyuruda, Vali Orhan Tavlı, Canik Kaymakamı Vehbi Bakır, İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir, Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız ve Tekkeköy Kaymakamı Polat Kara'yı Vali Yardımcısı Vekili olarak görevlendirdi.

        Demir'e Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bazı kurumların sorumluluğu verilirken, Yıldız'a Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı bazı kurumlar bağlandı. Kara'ya İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı bazı kurumlar bağlandı.

        Bakır'ın sorumluluğuna ise Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı çeşitli kurumlar bağlandı.

        Ayraca İçişleri Bakanlığınca, boş olan Salıpazarı Kaymakamlığına Salih Başara, Kavak Kaymakamlığına da Erdem Karanfil atandı.

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