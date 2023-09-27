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        Salıpazarı'nda engellilere yönelik eğitim düzenlendi

        Salıpazarı ilçesinde Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından engellilere yönelik "Turizme Yönelik Ahşap Hediyelik Eşya Üretimi Önemi ve Pazarlanması" ile ilgili seminer düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 11:17 Güncelleme: 27.09.2023 - 11:19
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        Salıpazarı'nda engellilere yönelik eğitim düzenlendi
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        Salıpazarı ilçesinde Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından engellilere yönelik "Turizme Yönelik Ahşap Hediyelik Eşya Üretimi Önemi ve Pazarlanması" ile ilgili seminer düzenlendi.

        Salıpazarı Engelliler Derneği'nde düzenlenen eğitim seminerine konuşmacı olarak katılan Sezgin Duman, kırsal turizmde turistik ürün olarak hediyelik eşyaların değerlendirilmesine katkıda bulunmak, katılımcıların kişisel birikimlerini yükseltmek, mesleki ve sanatsal bilgilerini geliştirmek, gelir elde etmelerine katkıda bulunmak, istihdam edilebilirliklerini artırmak amaçlarıyla engelli bireylere bilgi verdi.

        Eğitim sonunda eğitmen Sezgin Duman'a, Salıpazarı Engelliler Derneği Başkan Yardımcısı İbrahim Arslan tarafından teşekkür belgesi verildi.

        Eğitime, Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, Salıpazarı YEG Başkanı Hakan Şahin, Belediye Meclis Üyesi Yücel Kaya ve Salıpazarı Engelliler Derneği üyeleri katıldı.

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