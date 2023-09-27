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        AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da Bilim ve Teknoloji Şenliği'ni gezdi

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Canik ilçesindeki Bilim ve Teknoloji Şenliği'ni gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 13:40 Güncelleme: 27.09.2023 - 13:54
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        AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da Bilim ve Teknoloji Şenliği'ni gezdi
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Canik ilçesindeki Bilim ve Teknoloji Şenliği'ni gezdi.

        Karaaslan, Canik Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen anaokulu, ortaokul ile lise öğrencilerinin katıldığı Bilim ve Teknoloji Şenliği'nde öğrencilerle bir araya geldi.

        Öğrencilerin yaptığı projeleri inceleyen Karaaslan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın isimlendirdiği, TEKNOFEST çağı olarak adlandırdığımız dönemde artık gençlerimiz, çocuklarımız, bilim, sanat ve teknolojiyi bambaşka noktaya taşıyor. Çıtayı çok yükseltmiş durumdalar." dedi.

        Geçen yıl TEKNOFEST'in Samsun'da düzenlendiğini hatırlatan Karaaslan, "1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi kabul ettik. Türkiye'ye damgasını vuran, Türkiye'nin kalbinin aktığı yer Samsun'du. Bizim için çok önemli bir tecrübeydi. Bu sene de İstanbul'da, Ankara'da ve bugün İzmir TEKNOFEST devam ediyor. Artık başvuru sayısının milyonları bulduğu bir organizasyona dönüştü." ifadesini kullandı.

        Çiğdem Karaaslan, TEKNOFEST'in dünyanın en büyük bilim şenliği olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

        "'TEKNOFEST'in en büyük katkısı ne?' diye sorarsanız, en büyük katkısı çocuklarımıza yeniden hayal kurabilme, hayali gerçekleştirebilecek imkanlara sahip olabilme, bunun sonunda bir başarıyla buluşturma motivasyonu sağlamış oldu. Dolayısıyla rahmetli Özdemir Bayraktar'a, evlatları Sayın Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'a, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Burada da gençlerin hayallerini gözlerinde görmüş olmak bizim için büyük mutluluk vesilesi oldu. İnşallah artarak devam edecektir. Artık TEKNOFEST kuşağı, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Türkiye Yüzyılı olarak adlandırdığı bu süreci geleceğe taşıyacak."

        Ziyarete, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu da katıldı.

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