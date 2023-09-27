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        Havza Belediye Başkanı Özdemir'in acı günü

        Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in kardeşi Celil Özdemir (45) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 14:26 Güncelleme: 27.09.2023 - 14:29
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        Havza Belediye Başkanı Özdemir'in acı günü
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        Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in kardeşi Celil Özdemir (45) hayatını kaybetti.

        Gidirli Ortaokulu'nda sosyal bilgiler öğretmeni olan, evli ve iki çocuk babası Celil Özdemir'in cenazesi, Kevser Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi.

        Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, taziyeleri kabul etti.

        Özdemir’in cenazesine, ailesi, yakınlarıyla AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ile ilçelerin kaymakam ve belediye başkanları ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

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