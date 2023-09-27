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        GÜNCELLEME - Samsun'da 1 kişinin öldüğü, 6 öğrencinin yaralandığı kazaya karışan kamyon sürücüsü tutuklandı

        Samsun'un merkez Atakum ilçesinde minibüs şoförünün yaşamını yitirdiği, 6 öğrencinin yaralandığı kazaya karışan kamyon sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 11:14 Güncelleme: 27.09.2023 - 11:14
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        GÜNCELLEME - Samsun'da 1 kişinin öldüğü, 6 öğrencinin yaralandığı kazaya karışan kamyon sürücüsü tutuklandı
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        Samsun'un merkez Atakum ilçesinde minibüs şoförünün yaşamını yitirdiği, 6 öğrencinin yaralandığı kazaya karışan kamyon sürücüsü tutuklandı.

        Samsun-Sinop kara yolu polis okulu kavşağındaki kazanın ardından Recep Tokur Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan kamyon sürücüsü M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen M.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Atakum ilçesinde dün, M.A. yönetimindeki 55 ALK 35 plakalı kamyon ile Hasan Çelik'in (51) kullandığı 55 C 0995 plakalı öğrenci servis minibüsü çarpışmıştı. Kazada minibüs sürücüsü Çelik yaşamını yitirmiş, 6 öğrenci yaralanmıştı.

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