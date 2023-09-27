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        Samsun'da okul servisi şoförlerine trafik eğitimi verildi

        Samsun Jandarma Komutanlığınca okul servisi sürücü ve personeline, trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 15:28 Güncelleme: 27.09.2023 - 15:37
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        Samsun'da okul servisi şoförlerine trafik eğitimi verildi
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        Samsun Jandarma Komutanlığınca okul servisi sürücü ve personeline, trafik eğitimi verildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, "2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri" kapsamında denetim, eğitim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

        Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 943 okul servisi sürücüsü ve personeline eğitim verilerek trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Astsubay Kıdemli Başçavuş Serdar Silay, denetim, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi.

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