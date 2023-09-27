Samsun'da İtfaiye Haftası kutlamaları başladı

Samsun'un Bafra ilçesinde itfaiye teşkilatının 309'uncu yılı, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

İtfaiye Haftası dolayısıyla Bafra ilçe itfaiye istasyonunda ekipler, siren çalarak yangın ihbarı almış gibi hazırlandı. Burada çocuklara itfaiye ekipmanları ile araçlar tanıtıldı.

İlçe merkezinde yapılan konvoyda megafonla, itfaiye teşkilatının yıl dönümü olduğu duyuruldu.

Bafra itfaiye ekipleri, bir aracı istasyonda bırakarak 3 araç ve personelle Gençlik Caddesi, Alaçam Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda siren çalarak konvoy gerçekleştirdi.