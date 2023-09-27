Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı

        Samsun'un Havza ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 17:41 Güncelleme: 27.09.2023 - 17:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Havza ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Serkan Ak idaresindeki 34 GUZ 991 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Ereli Kavşağı'nda İbrahim Ünal'ın kullandığı 55 TH 300 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle iki araç da refüje çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan ve hafif ticari araçta sıkışan İbrahim ve Neziha Ünal, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği ekiplerince çıkarıldı.

        Yaralılar İbrahim ve Neziha Ünal ile otomobilde bulunan Engin Pak, Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!
        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Ünlü oyuncu ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ölü bulundu
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!
        Olay penaltı dünya basınında!
        Olay penaltı dünya basınında!
        Prens Edward Türkiye'de
        Prens Edward Türkiye'de
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        "Hiç tereddüt etmedim!"
        "Hiç tereddüt etmedim!"
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        Türkiye'nin yeni kültür rotası!
        Türkiye'nin yeni kültür rotası!
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Üniversitelilere cep telefonu
        Üniversitelilere cep telefonu
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"

        Benzer Haberler

        Samsun'da İtfaiye Haftası kutlamaları başladı
        Samsun'da İtfaiye Haftası kutlamaları başladı
        Samsun'da okul servisi şoförlerine trafik eğitimi verildi
        Samsun'da okul servisi şoförlerine trafik eğitimi verildi
        Durdurulan otobüsteki turşu bidonlarında uyuşturucu ele geçirildi (2)
        Durdurulan otobüsteki turşu bidonlarında uyuşturucu ele geçirildi (2)
        1 kişinin öldüğü, 6 öğrencinin yaralandığı kazada kamyon şoförü adliyede (2...
        1 kişinin öldüğü, 6 öğrencinin yaralandığı kazada kamyon şoförü adliyede (2...
        Balkondan girdikleri evde hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
        Balkondan girdikleri evde hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
        Havza Belediye Başkanı Özdemir'in acı günü
        Havza Belediye Başkanı Özdemir'in acı günü