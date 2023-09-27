Samsun'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi yaralandı
Samsun'un Havza ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Samsun'un Havza ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Serkan Ak idaresindeki 34 GUZ 991 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Ereli Kavşağı'nda İbrahim Ünal'ın kullandığı 55 TH 300 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle iki araç da refüje çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan ve hafif ticari araçta sıkışan İbrahim ve Neziha Ünal, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar İbrahim ve Neziha Ünal ile otomobilde bulunan Engin Pak, Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.