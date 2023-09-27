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        Samsun TSO'da 100 Meclis üyesine plaket verildi

        Samsun Ticaret ve Sanayi Odasına (TSO) 2018-2022 çalışma döneminde hizmet veren 100 Meclis üyesine plaket verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 18:28 Güncelleme: 27.09.2023 - 18:36
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        Samsun TSO'da 100 Meclis üyesine plaket verildi
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        Samsun Ticaret ve Sanayi Odasına (TSO) 2018-2022 çalışma döneminde hizmet veren 100 Meclis üyesine plaket verildi.

        Vali Orhan Tavlı, Samsun TSO binasında düzenlenen plaket töreninde yaptığı konuşmada, kentin gelişimi ve istihdamına katkılarından dolayı Meclis üyelerini tebrik etti.

        Samsun'un son 10 yılda büyük kalkınma yaşadığını vurgulayan Tavlı, kentin ticaret, fuar ve tarımda önemli bir yere sahipken, sağlık ve sporda da önemli bir merkez haline geldiğini vurguladı.

        Eğitimde de kentin gelişimini sürdürdüğünü belirten Tavlı, "Samsun gibi insan kaynağı güçlü bir şehirde vali olarak görev yapmanın onurunu ve şerefini yaşıyorum. Türkiye Yüzyılı'nda Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bakanlarımızın, milletvekillerimizin desteğiyle Samsun Valiliği ve tüm bağlı kamu kuruluşlarımız, sivil toplum örgütleri, muhtarlar, yerel yönetimlerimizle iş dünyamızın emrinde olduğumuzu özellikle ifade ediyorum." dedi.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da kentin birçok alanda büyük potansiyeli olduğuna işaret ederek, "Bugün artık bu şehrin potansiyelini konuşmuyoruz ya da minimum konuşuyoruz. Bugün o potansiyelin hayata geçmesini konuşuyoruz. Daha iyi, daha katma değeri yüksek, daha verimli şekilde nasıl hayatımıza daha çok entegre ettiğimizi, edebileceğimizi konuşuyoruz." ifadesini kullandı.

        Karaaslan, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk adımı atıp Milli Mücadele'yi başlattığı şehir olan Samsun'u yeniden Türkiye'nin lokomotif şehri haline getirmek için verilen emeklerin karşılığını almaya başladıklarını kaydetti.

        Samsun'un, yeni sanayi bölgelerine yatırımcıların ve sanayicinin yatırım yapmayı tercih ettiği bir kent haline geldiğine dikkati çeken Karaaslan, şöyle konuştu:

        "Bu şehir aynı zamanda bir tarım şehri. Tarımı geliştirmek için verimi artırmada, kaynaklarımızı verimli kullanmada göstermiş olduğumuz gayret var. Kültür ve sanat konusunda şehrimiz gelişiyor. 100. yıla yakışır şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı olarak adlandırdığı, hepimizi bu ortak gayede, ortak hedefte buluşturduğu, Türkiye Yüzyılı'nın kapılarının açıldığı, güven ve istikrarın sürekli kılındığı, yatırımcıya, vatandaşa, öğrenciye, gence, engelliye, toplumun tüm kesimlerine bugüne ve geleceğe dair umut veren istikrarın ve güven ortamının sağlandığı bir Türkiye'de inşallah önümüz açık."

        Karaaslan, Samsun TSO'ya, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde verdiği yardımlardan dolayı da teşekkür etti.

        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan ve Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nun da katıldığı törende, 2018-2022 çalışma döneminde Samsun TSO'ya hizmet veren 100 Meclis üyesine plaket verildi.

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