Çorum Valisi Dağlı, Laçin ilçesini ziyaret etti
Çorum Valisi Zülkif Dağlı, ilçe ziyaretleri kapsamında Laçin ilçesine ziyarette bulundu.
Giriş: 27.09.2023 - 18:28 Güncelleme: 27.09.2023 - 18:33
Çorum Valisi Zülkif Dağlı, ilçe ziyaretleri kapsamında Laçin ilçesine ziyarette bulundu.
Dağlı'yı Kaymakam Ali Emre Tekin, Belediye Başkanı İdris Görükmez ile siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve muhtarlar karşıladı.
Belediye Başkanlığını ziyaret eden Dağlı, ilçedeki çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.