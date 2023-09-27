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        Çorum Valisi Dağlı, Laçin ilçesini ziyaret etti

        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, ilçe ziyaretleri kapsamında Laçin ilçesine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 18:28 Güncelleme: 27.09.2023 - 18:33
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        Çorum Valisi Dağlı, Laçin ilçesini ziyaret etti
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        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, ilçe ziyaretleri kapsamında Laçin ilçesine ziyarette bulundu.

        Dağlı'yı Kaymakam Ali Emre Tekin, Belediye Başkanı İdris Görükmez ile siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve muhtarlar karşıladı.

        Belediye Başkanlığını ziyaret eden Dağlı, ilçedeki çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.

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