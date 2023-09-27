Samsun'da evde silahla vurulan kadının ölümü şüpheli bulundu
Samsun'un evde silahla vurulmuş halde bulunan kadının şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan polis memuru tutuklandı.
Samsun’un evde silahla vurulmuş halde bulunan kadının şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan polis memuru tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru C.G, Atakum ilçesi Kocadağ mevkisinde bir bağ evinde beylik tabancasıyla bir kadının vurulduğu ihbarında bulundu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Azerbaycan uyruklu Zhala Baghırova’nın (39) hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan C.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.