Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 20:06 Güncelleme: 27.09.2023 - 20:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun’da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca (KOM) ülke genelinde, tütün mamülleri kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen “SİS Operasyonu”kapsamında, Samsun’da da çalışma yürütüldü.

        İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 38 bin 340 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 30 bin 200 boş makaron, 44 kilo açık kıyılmış tütün, 6 bin 400 boş sigara kutusu, 2 elektrikli sigara sarma makinesi, 2 kompresör ile nem almaya yarayan klima ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!
        İlk gol geldi!
        İlk gol geldi!
        Ünlü oyuncu ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ölü bulundu
        TFF'den zemin açıklaması!
        TFF'den zemin açıklaması!
        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Borsa İstanbul nereye kadar yükselir?
        Borsa İstanbul nereye kadar yükselir?
        Yönetmenler de rest çekti
        Yönetmenler de rest çekti
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!
        Olay penaltı dünya basınında!
        Olay penaltı dünya basınında!
        Prens Edward Türkiye'de
        Prens Edward Türkiye'de
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        "Hiç tereddüt etmedim!"
        "Hiç tereddüt etmedim!"
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"

        Benzer Haberler

        Azerbaycanlı kadın, polisle kaldığı evde göğsünden tabancayla vuruldu (2)-...
        Azerbaycanlı kadın, polisle kaldığı evde göğsünden tabancayla vuruldu (2)-...
        Azeri kadın, polisle kaldığı evde göğsünden tabancayla vuruldu
        Azeri kadın, polisle kaldığı evde göğsünden tabancayla vuruldu
        Samsun'da evde silahla vurulan kadının ölümü şüpheli bulundu
        Samsun'da evde silahla vurulan kadının ölümü şüpheli bulundu
        Çorum Valisi Dağlı, Laçin ilçesini ziyaret etti
        Çorum Valisi Dağlı, Laçin ilçesini ziyaret etti
        Samsun TSO'da 100 Meclis üyesine plaket verildi
        Samsun TSO'da 100 Meclis üyesine plaket verildi
        OMYEGDER'den çocuklara yönelik tarım ve çevre temalı etkinlik
        OMYEGDER'den çocuklara yönelik tarım ve çevre temalı etkinlik