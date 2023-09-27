Samsunspor Başkan Vekili Bilen: "Kan değişikliğiyle yeni bir heyecan yaratılmasını amaçladık" Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un başkan vekili Veysel Bilen, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarının ayrılmasına ilişkin, "Kan değişikliğiyle yeni bir heyecan yaratılmasını amaçladık." dedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un başkan vekili Veysel Bilen, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarının ayrılmasına ilişkin, "Kan değişikliğiyle yeni bir heyecan yaratılmasını amaçladık." dedi.

Bilen, İcra Kurulu üyeleri Soner Soykan ve Suat Çakır ile Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Samsunspor'un sezon öncesi koyulan hedeflerden uzaklaşmaması adına teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile aldıkları ortak kararla yolları ayırdıklarını söyledi.

Eroğlu ve ekibine, Samsunspor'u 11 yıl aradan sonra şampiyon olarak Süper Lig'e çıkardıkları için teşekkür eden Bilen, şöyle devam etti:

"Kulüp başkanımız istikrardan, başarıyı ödüllendirmekten yana. Hüseyin Eroğlu Hoca'mıza ve ekibimize inanarak, hocamızın arkasında durarak, 'Hayır ben hocama güveniyorum, ekibine inanıyorum. Hocamızla daha birçok başarıya imza atacağız' demişti. Tabii ki ne kadar çalışma yaparsanız yapın, ne inançta olursanız olun, sonuçta özellikle spor müsabakalarında başarı kıstası tamamen puan cetveline, aldığınız sonuçlara endeksli. Şu kadar korner attık, bu kadar gol pozisyonuna girdik, şu kadar topumuz direkten döndü, şu kadar oyuncumuz sakattı, şu oyuncular daha evvel gelseydi, gitseydi... Bunların hepsi suya atılan imza gibi göz ardı edilip, tamamen puan ve puanlara bakılıp, sıralamadaki yerinize göre değerlendirilen bir arenada görev yapıyoruz."

Bilen, ligde 5-6 hafta geçtiğine işaret ederek, "Puan olarak geriye düşmemiz nedeniyle, kan değişikliğiyle yeni bir heyecan yaratılmasını amaçladık. Yeni bir sinerjiyle takımın aldığı kötü sonuçların da önüne geçmeyi amaçlayarak, yönetim olarak teknik direktörümüzle yollarımızı ayırma kararı aldık. Bunun arkasında hiçbir neden aramanıza gerek yok." diye konuştu.

Başkan Yüksel Yıldırım'ın söz verdiği gibi Samsunspor'un Avrupa arenasına taşınması için gerektiğinde hiçbir kararı almaktan geri durmayacaklarını vurgulayan Bilen, önemli tek konunun takımın başarısı olduğunu kaydetti.