Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 27.09.2023 - 23:01 Güncelleme: 27.09.2023 - 23:05
Samsun’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bafra ilçesi Elifli köyü mevkisinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan ekipler, 17 kilo 150 gram kubar esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.