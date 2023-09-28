Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Salıpazarı'nda miniklere trafik eğitimi

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 09:25 Güncelleme: 28.09.2023 - 09:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salıpazarı'nda miniklere trafik eğitimi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

        İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Bürosu ekipleri tarafından anaokulu öğrencilerine yönelik, trafik dedektifleri eğitimi kapsamında program düzenlendi.

        Salıpazarı Anaokulu'nun bahçesinde verilen eğitimde küçük çocuklara, trafik ışıkları, yaya geçidinden yolun karşısına geçme kuralları gibi bilgiler aktarıldı.

        Eğitimde ayrıca, anne babalarının araç kullanırken hata yapmaları halinde kırmızı düdük çalarak onları uyarması, 12 yaşına kadar ön koltuğa oturmamaları ve araç ile yolculuk yaparken emniyet kemeri kullanımına özen göstermeleri, güvenli oyun alanları konularında da bilgilendirme yapıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Tam 4 gün oldu! Açelya'nın çantası bulundu!
        Tam 4 gün oldu! Açelya'nın çantası bulundu!
        O emeklilerin prim desteği iptal
        O emeklilerin prim desteği iptal
        Damla daha 7 yaşındaydı! Öldüren asansör!
        Damla daha 7 yaşındaydı! Öldüren asansör!
        Banka ile sanayinin kâr yarışında kim önde?
        Banka ile sanayinin kâr yarışında kim önde?
        Volkswagen'de üretim durdu
        Volkswagen'de üretim durdu
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Ve geliyor... Kuvvetli sağanak uyarısı
        Ve geliyor... Kuvvetli sağanak uyarısı
        1 yıl sonra Dünya'ya döndüler
        1 yıl sonra Dünya'ya döndüler
        Tarsus'ta kadın cinayeti: Boğazı kesilerek öldürüldü
        Tarsus'ta kadın cinayeti: Boğazı kesilerek öldürüldü
        Acılı ailelerden büyük tepki! "96 canın bedeli 15 yıl mı?"
        Acılı ailelerden büyük tepki! "96 canın bedeli 15 yıl mı?"
        Bilim insanları antimaddenin gizemini çözmeye bir adım daha yaklaştı
        Bilim insanları antimaddenin gizemini çözmeye bir adım daha yaklaştı
        Hastaneden 3 günlük bebeği kaçırdı; o anlar kameraya yansıdı
        Hastaneden 3 günlük bebeği kaçırdı; o anlar kameraya yansıdı
        Yönetmenler de rest çekti
        Yönetmenler de rest çekti
        Sanayici çalışanını koruyamadı
        Sanayici çalışanını koruyamadı
        Akıllı böcekler...
        Akıllı böcekler...
        ChatGPT artık güncel verileri de kullanabilecek
        ChatGPT artık güncel verileri de kullanabilecek
        Ünlü oyuncu ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ölü bulundu
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        "Utanç verici bir mağlubiyet"
        "Utanç verici bir mağlubiyet"

        Benzer Haberler

        Çarşamba Orman Park, misafirlerini ağırlama devam ediyor
        Çarşamba Orman Park, misafirlerini ağırlama devam ediyor
        Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Samsunspor Başkan Vekili Bilen: "Kan değişikliğiyle yeni bir heyecan yaratı...
        Samsunspor Başkan Vekili Bilen: "Kan değişikliğiyle yeni bir heyecan yaratı...
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Azerbaycanlı kadın, polisle kaldığı evde göğsünden tabancayla vuruldu (2)-...
        Azerbaycanlı kadın, polisle kaldığı evde göğsünden tabancayla vuruldu (2)-...
        Azeri kadın, polisle kaldığı evde göğsünden tabancayla vuruldu
        Azeri kadın, polisle kaldığı evde göğsünden tabancayla vuruldu