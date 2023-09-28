Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 10:06 Güncelleme: 28.09.2023 - 10:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde takibe aldıkları bir aracı durdurdu.

        Narkotik köpeğinin desteğiyle araçta arama yapan ekipler, bagajın altına zulalanmış 600,63 gram metamfetamin ile 2 uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparat ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yönetmenler de rest çekti
        Yönetmenler de rest çekti
        Tam 4 gün oldu! Açelya'nın çantası bulundu!
        Tam 4 gün oldu! Açelya'nın çantası bulundu!
        O emeklilerin prim desteği iptal
        O emeklilerin prim desteği iptal
        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
        Güzelgün için farkındalık sürüşü düzenlendiler!
        Güzelgün için farkındalık sürüşü düzenlendiler!
        Damla daha 7 yaşındaydı! Öldüren asansör!
        Damla daha 7 yaşındaydı! Öldüren asansör!
        "Adeta perişan oldu"
        "Adeta perişan oldu"
        Banka ile sanayinin kâr yarışında kim önde?
        Banka ile sanayinin kâr yarışında kim önde?
        Volkswagen'de üretim durdu
        Volkswagen'de üretim durdu
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Ve geliyor... Kuvvetli sağanak uyarısı
        Ve geliyor... Kuvvetli sağanak uyarısı
        1 yıl sonra Dünya'ya döndüler
        1 yıl sonra Dünya'ya döndüler
        Tarsus'ta kadın cinayeti: Boğazı kesilerek öldürüldü
        Tarsus'ta kadın cinayeti: Boğazı kesilerek öldürüldü
        Acılı ailelerden büyük tepki! "96 canın bedeli 15 yıl mı?"
        Acılı ailelerden büyük tepki! "96 canın bedeli 15 yıl mı?"
        Bilim insanları antimaddenin gizemini çözmeye bir adım daha yaklaştı
        Bilim insanları antimaddenin gizemini çözmeye bir adım daha yaklaştı
        Hastaneden 3 günlük bebeği kaçırdı; o anlar kameraya yansıdı
        Hastaneden 3 günlük bebeği kaçırdı; o anlar kameraya yansıdı
        Sanayici çalışanını koruyamadı
        Sanayici çalışanını koruyamadı
        Akıllı böcekler...
        Akıllı böcekler...
        ChatGPT artık güncel verileri de kullanabilecek
        ChatGPT artık güncel verileri de kullanabilecek
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"

        Benzer Haberler

        Salıpazarı'nda miniklere trafik eğitimi
        Salıpazarı'nda miniklere trafik eğitimi
        Çarşamba Orman Park, misafirlerini ağırlama devam ediyor
        Çarşamba Orman Park, misafirlerini ağırlama devam ediyor
        Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Samsunspor Başkan Vekili Bilen: "Kan değişikliğiyle yeni bir heyecan yaratı...
        Samsunspor Başkan Vekili Bilen: "Kan değişikliğiyle yeni bir heyecan yaratı...
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Azerbaycanlı kadın, polisle kaldığı evde göğsünden tabancayla vuruldu (2)-...
        Azerbaycanlı kadın, polisle kaldığı evde göğsünden tabancayla vuruldu (2)-...