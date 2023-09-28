Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde takibe aldıkları bir aracı durdurdu.
Narkotik köpeğinin desteğiyle araçta arama yapan ekipler, bagajın altına zulalanmış 600,63 gram metamfetamin ile 2 uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparat ele geçirdi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.