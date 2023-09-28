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        Samsun'da itfaiye ekipleri bu yıl 252 kişiyi boğulmaktan kurtardı

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri, bu yıl sorumluluk bölgesindeki alanlarda boğulma tehlikesi geçiren 252 kişiyi kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 11:42 Güncelleme: 28.09.2023 - 11:42
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        Samsun'da itfaiye ekipleri bu yıl 252 kişiyi boğulmaktan kurtardı
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        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri, bu yıl sorumluluk bölgesindeki alanlarda boğulma tehlikesi geçiren 252 kişiyi kurtardı.

        İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Falcıoğlu, AA muhabirine, kent genelinde bu yıl 84 cankurtaranla 30,2 kilometrelik sahil bandında hizmet verdiklerini söyledi.

        Sezonun 1 Haziran'da başlayıp 22 Eylül'e kadar sürdüğünü belirten Falcıoğlu, Terme Miliç sahilinden Alaçam ilçesi Geyikkoşan mevkisine kadar olan bölgenin sorumluluklarında bulunduğunu anlattı.

        Falcıoğlu, sahil kesiminin yanı sıra göl ve göletlerdeki boğulma vakalarına da müdahale ettiklerini anlatarak "Cankurtaran dışında önleyici hizmetler kapsamında boğulmalara karşı bilinçlendirme faaliyeti de yürütüyoruz. Hafta sonları özellikle iç bölgelerden; Çorum, Amasya, Tokat ve Sivas'tan gelen vatandaşlarımız oluyor. Kötü havalarda hem sesli hem uyarı ikaz sistemli uyarmamıza rağmen maalesef denize giren oluyor. En büyük sıkıntımız çeken akıntı. Rüzgarlı havalarda özellikle ani şekilde meydana geldiği için boğulma vakaları oluyor." dedi.

        Samsun'da en çok Atakum sahilinin ilgi gördüğünü, bu nedenle en fazla boğulma vakalarıyla burada karşılaştıklarını vurgulayan Falcıoğlu, şöyle devam etti:

        "Geçen sene 115 vaka meydana geldi, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti; 1'i sahilde, 5'i iç sularda. Bu sene ise 270 vaka meydana geldi, 12 vatandaşımız sahilde, 6'sı iç sularda olmak üzere 18 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu yıl rakamın artmasının nedeni çeken akıntı dediğimiz rip akıntısı ile havanın çok rüzgarlı olması, bir de yurdun iç kısımlarından gelen vatandaşlarımızın denizi bilmediklerinden kaynaklandı. Ekiplerimiz bu yıl 252 vatandaşımızı boğulmaktan kurtardı."

        Cankurtaranların gözetleme kulelerinden denizi takip ettiğini hatırlatan Falcıoğlu, "Kumsalda gidebilen ATV araçlarımızla devamlı ring halindeler. Denizdeki şamandıraların geçilmemesi için vatandaşları sürekli uyarıyoruz, vatandaşlarımızı bilinçlendiriyoruz. Broşürler bastırdık, denize giren vatandaşlarımıza dağıtıyoruz." diye konuştu.

        Falcıoğlu, bazen sahilde çocuklarının denize girip kaybolduğunu sanarak ihbarda bulunanlar da olduğuna işaret ederek "112'ye, 'Çocuğum kayboldu' diye ihbar veriyorlar. Denize girip boğulduğunu düşünerek panikle ihbar yapıyor. Arkadaşlarımızın araması sonucu sahilde ailesinin yanından uzaklaşmış şekilde bulunuyor. Bu şekilde 98 çocuğumuz sağ salim ailesine teslim edildi." ifadelerini kullandı.

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