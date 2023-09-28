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        Samsunspor, Gaziantep FK karşısına ilk galibiyetini almak için çıkacak

        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 15:10 Güncelleme: 28.09.2023 - 15:10
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        Samsunspor, Gaziantep FK karşısına ilk galibiyetini almak için çıkacak
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        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek.

        Ligin ilk 6 haftalık periyodunda ertelenen İstanbulspor maçı haricinde oynadığı 5 maçtan sadece 1 puan alabilen Samsun ekibi, bu maçlarda 4 gol attı, kalesinde 11 gol gördü.

        Ligde son sırada bulunan Karadeniz temsilcisi, alt sıralardan kurtulmak için Gaziantep FK karşısında galibiyet arayacak.

        Teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırması nedeniyle kırmızı-beyazlılarda Gaziantep FK maçında takımın başında antrenör Emre Bayraktar sahaya çıkacak.

        Samsun ekibinde sakatlıkları bulunan Taylan Antalyalı ve Marc Bola, Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek.

        Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetecek.

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