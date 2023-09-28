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        Havza'da "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" başlıklı konferans verildi

        Havza'da Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında konferans düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 16:15 Güncelleme: 28.09.2023 - 16:59
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        Havza'da "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" başlıklı konferans verildi
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        Havza'da Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında konferans düzenledi.

        Havza Müftülüğü tarafından Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" başlıklı konferansa konuşmacı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Atama Daire Başkanı Yusuf Tunç katıldı.

        Konferansın açılışında konuşan Havza Müftüsü Cemil Alıcı, bu yıl Mevlid-i Nebi Haftası'nın temasının "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" olduğunu belirterek katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

        Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın selamlama konuşmasının ardından konferansa geçildi.

        Konferansın sonunda Çakır ve konuşmacı Tunç'a günün anısına hediye takdim edildi.

        Konferansa, Havza İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt; AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, CHP İlçe Başkanı Şener Geçit ve davetliler katıldı.

        Konferansı dinleyenlere "Peygamberimiz ve Aile" ile "Peygamberimiz Cami ve İrşat" isimli kitaplar dağıtıldı.

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