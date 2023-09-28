Samsun'da IPARD kapsamında bugüne kadar 133 milyon lira hibe verildi Samsun'da "IPARD III Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri İçin Teknik Destek Projesi II" kapsamında tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Samsun'da "IPARD III Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri İçin Teknik Destek Projesi II" kapsamında tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğü işbirliğiyle bir otelde düzenlenen toplantıda, üreticilere, yatırımcılara ve yatırımlara destek olmayı sürdürdüklerini söyledi.

Cumhuriyet tarihindeki en önemli projelerden birinin kırsal kalkınma olduğuna işaret eden Sağlam, şöyle konuştu:

"2006'da ekonomik yatırımlar başladığında hep şunu derdik, 'Tarımsal ürün sanayileşmezse değeri yok.' Bu ekonomik yatırımlar, işleme, paketleme ve depolama tesislerine yüzde 50 hibeyle başladı. Daha sonra TKDK bünyesinde farklı kalemlerle yüzde 60-70'e varan yatırıma geçti. 2007'de makine ekipman destekleri kısmı çıktı. Bağ bahçede daha önce atla, öküzle, çapa makineleriyle yapılan tarım, modern tarıma geçti. Güneydoğu'da bağcılığın, bahçeciliğin çok olduğu yerlerde hayvanlarla veya insan gücüyle yapılan işlerde makine ekipmanlar yerine modern tarıma geçiş sağlandı."

Daha sonra Genç Çiftçi ve Uzman Eller projelerinin hayata geçirilerek çiftçilere destek sağlandığını belirten Sağlam, "Samsun özelinde yaptığımız hibe tutarı, bugüne kadar 133 milyon lira olmuş. Bu yeterli değil. Özellikle gerek kırsal kalkınma yatırımlarında gerek IPARD ve TKDK'ye sunulan projelerimizde, danışmanlarımız çok dikkat etmeli. En küçük ayrıntıyı kaçırmasınlar. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak biz de destek oluyoruz. Yatırımcımın bu desteği alması hatalardan dolayı engellenmesin." ifadelerini kullandı.

- IPARD III'ün bütçesi yaklaşık 555 milyon avro olacak

TKDK Samsun Koordinatörü Yusuf Özbey de Avrupa Birliği eş finansmanıyla yürütülen IPARD programının, tarımsal işletmelerin modernizasyonunu sağlamak, Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmalarına katkı vermek, kırsal alanda yeni yatırımlar yoluyla istihdam sağlamak ve kırsaldan göçü önlemek gibi üç ana hedefi bulunduğunu anlattı.

IPARD I programının 31 Aralık 2016'da tamamlandığını, Türkiye'ye tahsis edilen bütçenin yüzde 99,3'ünü kullanarak ciddi başarı oranı yakalandığını dile getiren Özbey, "IPARD II programı da bu yılın sonunda tamamlanacak. Belirsizliklerin hakim olduğu bir çağda farklı, daha kolay para kazanma yolları varken, üretime, istihdama sermaye aktarmak, bu alanlara yatırım yapmak her babayiğidin harcı değil. Bu projeler için ayrılmış fonun tamamı bu girişimciler, bu yatırımcılar sayesinde hayata geçmiş, hayat bulmuş. En büyük takdiri bunlar hak ediyor." dedi.

Özbey, yılbaşından sonra başlayacak IPARD III programının diğerleriyle benzer olduğunu belirterek, "Yaklaşık 555 milyon avroluk bütçesi var. Bu bütçenin Hazine katkısıyla biraz daha artırılması söz konusu." diye konuştu.

Konuşmaların ardından uzmanlar tarafından IPARD III hakkında katılımcılara sunum yapıldı.