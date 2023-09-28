Bafra'da Ahilik Haftası kutlandı

Samsun'un Bafra ilçesinde Ahilik Haftası, kutlandı.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Kunduracılar Arastası'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, il genelinde 72 meslek odası bulunduğunu söyledi.

Esnafın toplumun takdirini, güvenini ve beğenisini kazanması halinde o insanın hayırla yad edildiğini anlatan Ertürkmen, "Toplum için çok kıymetli olduklarını biliriz. O esnafımızı kaybettiğimiz zaman kıymetini daha da anlarız. Haftasını kutladığımız konu bizi bugünlere getiren, Anadolu'da var eden, bundan sonra da var edecek olan ahlak ve tabiattır." dedi.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise Samsun'da yılın ahisinin Bafra'dan seçilmesinden mutlu olduklarını dile getirerek, "Emek ve alın terini ahlaki değerleriyle birleştiren bütün esnaf ve zanaatkarların haftasını kutluyorum. Erenlerin buluşma noktası olan Anadolu'muzun gerçek manada Türk yurdu olmasını sağlayan bu topraklarda insanlığına örnek olacak, ticari, ahlaki ve sosyal öğretiler içinde barındıran ahilik geleneğimiz, esnaf ve sanatkarları örgütleyerek ticaret ahlakı, müşteri memnuniyeti, standartlaşma gibi bugünün kavramlarını asırlar öncesinden bu topraklarda hayata geçirmiştir." diye konuştu.

Kılıç, Samsun'da Yılın Ahisi olarak şed kuşanan, 60 yıldır ayakkabıcılığı devam ettiren ve birçok çırağın yetişmesinde desteği bulunan Mevlüt Güvendi'ye kendilerine bu gururu yaşattığı için teşekkür etti.

Bafra Kunduracılar Odası Başkanı Sedat Göbeloğlu ise ahiliğin iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin, yani güzel meziyetlerin birleştiği sosyoekonomik düzen olduğunu ifade etti.

Etkinlikte Kaymakam Ertürkmen'in şed giydirdiği Güvendi'ye Kılıç da plaket verdi.

Ekinlik, katılımcılara ahi pilavının ikram edilmesi ve esnaf duasının ardından son buldu.