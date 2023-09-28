Havza Huzurevinde Dünya Yaşlılar Günü etkinliği Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Merkezin bahçesinde düzenlenen programa Asliye ve Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi Ahmet Tahsin Altunışık, Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Yusuf Duru ile huzurevi sakinleri katıldı.

Kur'an tilaveti sonrası huzurevi sakinlerinden Ali Alnıdelik, sakinler adına konuşma yaptı.

Duru ise merkezlerinde yaşayan hasta ve engellilere en iyi şekilde bakmak için çalıştıklarını dile getirerek, "Huzurevlerimizde ikamet eden vatandaşlarımızın mutluğunu gördükçe bizlerin de mutluluğu artmakta." dedi

Konuşmaların ardından eylül ayında doğan huzurevi sakinleri Mecla Şimşek, Mesut Gözlük, Halit Akgün, Dilek Mertcan ve Fadime Gökdeniz ile Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla hazırlanan pastalar kesildi.