OMÜ Rektörü Ünal'dan Bafra TSO'ya ziyaret Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Bafra Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret etti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Bafra Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret etti.

Bafra TSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Sefa Kocabaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İlçemiz ve bölgemiz için üniversitemiz çok önemli bir yere sahip. Rektörümüzle, üniversite sanayi iş birliğinde ortak çalışmalara imza atacağımızı belirtmek isterim." dedi.

Ünal da bir yerde gelişme varsa orada mutlaka eğitim ve akademik çalışma bulunduğunu anlatarak, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak ilçelerimiz ve bölgemize gerekli destekleri vererek gelişimine katkı sağlamayı arzu etmekteyiz. Bu kapsamda üniversitemizin Bafra yerleşkesi için kampüs alanı çalışmasında sizlerle ortak akılla çalışacağımızı temenni ediyorum." diye konuştu.

Ziyarette OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren, Genel Sekreter Prof. Dr. İdris Varıcı, Bafra Ticaret Borsası Başkanı Tarık Erol ve Başkan Yardımcısı Bayram Yılmaz da bulundu.