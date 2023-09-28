Samsun'da patronunu silahla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, patronunu silahla öldürüp cesedini ahşap sandık içine koyan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık O.C.K. ile maktul Ümit Şahin'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "kasten öldürme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" ve "iş yerinden silahla yağma" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 7 Kasım'a erteledi.

- İddianameden

İddianamede, sanık O.C.K'nin, çalıştığı perdecide patronu Ümit Şahin'den olay tarihinden 2 ay önce 30 bin lira borç aldığı ancak borcu ödemediği belirtildi.

Sanık ve patronu arasında 7 Aralık 2022 sabah saatlerinde, iş yerinde, aralarındaki alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktığı aktarılan iddianamede, tartışma esnasında sanığın tabanca ile maktulü öldürdüğü, ardından cebinde bulunan 30 bin liralık senedi, tabancayı ve cep telefonunu alarak iş yerinden çıktığı kaydedildi.

Sanığın işlediği suçları gizlemek amacıyla aynı gün iş yerine dönerek maktulün cesedini ahşap sandığa koyup eşyalarla kapatıp bir gün sonra dışarıya çıkardığı anlatılan iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Sanık hem suçlarını gizlemek hem de ortadan kaybolması konusunda şüphe uyandırmamak amacıyla maktulün telefonundan kendisine ve maktulün babası Kadir Şahin'e mesajlar attı, kaybolduğuna dair ihbar verilmesini sağladı. Sanık, suçun işlenmesinde kullandığı tabancayı 2 bin 500 liraya satarak elden çıkardı. Sanık, esnaf komşularının, maktulün bulunduğu sandığı koyduğu yerden kaldırmasını istemesi üzerine nakliyecilik yapan E.A. ile iletişime geçti. Daha sonra çevredekilerin yardımıyla sandığı araca yükledi, ardından da sandığı cesedin bulunduğu boş araziye bıraktı."

İddianamede, sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" ile "iş yerinden silahla yağma" suçlarından da 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

- Olayın geçmişi

Cumhuriyet Mahallesi'nde 23 Aralık 2022'de vatandaşlarca çöp konteynerinin yanındaki ahşap sandıkta erkek cesedi bulunmuş, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve görgü şahitlerinin bilgisine başvuran polis ekipleri, sandığı yan binada oturan O.C.K'nin bıraktığını belirlemişti.

Kalabalığı görerek olay yerine gelen O.C.K. gözaltına alınarak tutuklanmış, emniyetteki ifadesinde, 30 bin lira borç aldığı patronu Şahin'i öldürdüğünü itiraf etmişti.