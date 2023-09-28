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        Samsun'da silahla havaya ateş açarak sosyal medyada paylaşan 4 zanlı yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde silahla havaya ateş açan ve o anları sosyal medyada paylaşan 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 18:05 Güncelleme: 28.09.2023 - 18:15
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        Samsun'da silahla havaya ateş açarak sosyal medyada paylaşan 4 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde silahla havaya ateş açan ve o anları sosyal medyada paylaşan 4 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ve internet üzerinde "sanal devriye" çalışması yürüttü.

        Havaya ateş açmak suretiyle "genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek" suçunu işleyen ve o anların görüntülerini sosyal medya platformlarında paylaştıkları tespit edilen 4 şüpheli, Çarşamba Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle yakalandı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 4 şarjör, 148 tabanca fişeği ile 54 tüfek kartuşu ele geçirdi.

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