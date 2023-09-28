Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, 4,5 yıllık çalışmalarını değerlendirdi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, görevde bulunduğu 4,5 yılda yapılan çalışmaları anlattı.

Demir, Bayraktepe Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Samsun'un önemli sorunlarına çözüm bulmak için çalıştıklarını söyledi.

Gülsan Sanayi Sitesi'nin başka bir yere taşınacağını belirten Demir, "Hastanebaşı Mahallesi, Zeytinlik bölgesinde 2 bin konut bitti. İnsanlarımız taşınmaya başladı. Yeni yapılan Toybelen Sanayi Sitesi'nde 1600 dükkan var." dedi.

Demir, yağmur suyu tahliye ve altyapı çalışmalarıyla ilgili köklü yatırımlar yaptıklarını dile getirerek, "Gülsan, Eski Sanayi, Örnek, 19 Mayıs ve İlkadım Sanayi, belediyeye geçmişte altyapı parası yatırmamış. Onun için bugüne kadar yapılmamış. Tamamını belediye olarak yapıyoruz." diye konuştu.

Samsun'un son yıllarda hızla büyüdüğüne dikkati çeken Demir, şöyle devam etti:

"4,5 yıl içinde SASKİ'nin kaynağından 3,5 milyar lira yatırım yapıldı. Bugün 8-9 milyarlık yatırıma eş değer. 470 civarında mahallenin sıfırdan suyu getirildi, kırsalda ve ilçe merkezlerinde su sorunu kalmadı ama göç alıyoruz. 1-2 yıl içinde mevcut su kapasitemiz yetmeyecek. Yeni proje hazırladık. İnşallah 3 bin metreküplük yeni bir arıtma tesisi yapacağız Tekkeköy'e. Samsun'un 100 yıllık su sorununu kökünden çözüyoruz."

Belediyeye yeni araçlar satın aldıklarını, 4 beton santrali kurduklarını anlatan Demir, "30 liraya yapılan şeyi biz 10 liraya daha kaliteli yapıyoruz. Türkiye'de altyapısı en mükemmel şehir olmaya doğru çalışma yapıyoruz. Gelecek nesillere yük bırakmıyoruz." ifadesini kullandı.

Demir, belediyenin yargı kararlarına uymadığı yönünde iddialarla ilgili soru üzerine, şunları kaydetti:

"Her dava açılanı bırak, bir şey yapma... Yargı karar verdiğinde ona uyulur ama yargıda herkesin dava açma hakkı var. Yargı kararlarının gerekçesi incelenir, gereği yerine getirilir. Bunda bir problem yok. Marina projesiyle ilgili plan tadilatı yaptık. Kurupelit binasının yerini, konaklama tesisi olarak değiştirdik. Samsun'a prestij katacak çok önemli bir yatırım."

Kentte tramvay hattında uzatmaya gidilmeyeceğini, planlanan bölgelere elektrikli otobüs seferleri düzenleyeceklerini aktaran Demir, tüm otobüsleri de zamanla elektrikli otobüslere çevireceklerini söyledi.

Demir, Türkiye'de Samsun'un su fiyatları konusunda 9. sırada bulunduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çakmak Barajı önemli bir yatırım. 19 Mayıs Barajı da bitti, sisteme dahil ediyoruz. 400 milyon liranın üzerinde yıllık elektrik faturamız var. Ladik'te güneş enerji santrali projesi yapıyoruz. 45 megavatlık elektrik üretiyoruz. 45 megavatlık bir santrale daha ihtiyacımız var elektrik faturasını sıfırlamak için. Ladik'teki proje bitince 250 milyon lira yıllık elektrik faturasından kurtarmış olacağız. İkincisini de yaptığımızda elektrik faturasına hiç para ödemeyeceğiz."

Mustafa Demir, Samsun'un pek çok alanda geliştirilmesi için kapsamlı çalışma yürüttüklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Ziyaretçi sayımızda 1 milyona doğru hızlı şekilde gidiyoruz. Bir milyonu aştınız mı bu şehir, turizm şehri oldu demektir. Samsun'a serbest bölge kuruyoruz. Projeleri hazırlanıyor, 3 bin dönüme çıkaracağız. Bu, tek başına Samsun'a ilave 1,5-2 milyar dolarlık ihracat, dış ticaret demek. Sampa Ticaret'e tahsis yaptık. Taahhüt ettiği istihdam, 16 bin kişi. Yapmayı planladığı yatırım 1,1 milyar dolar, Yani 30 milyar lira. Samsun'u en az 2-3 Samsun yapacak projeler yapıyoruz."