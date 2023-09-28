Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da elektrikli süpürgeye gizlenmiş 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Samsun'da bir araçta, elektrikli süpürgeye gizlenmiş 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 22:54 Güncelleme: 28.09.2023 - 23:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da elektrikli süpürgeye gizlenmiş 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da bir araçta, elektrikli süpürgeye gizlenmiş 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        İlkadım ilçesinde durdurulan bir araçta, narkotik köpeğinin desteğiyle arama yapan ekipler, ruhsatsız tabanca, 2 tabanca fişeği ile araçta bulunan elektrikli süpürgeye gizlenmiş 1 kilogram sentetik uyuşturucu buldu.

        Araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu!
        Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu!
        Bakan Güler'den kritik açıklamalar
        Bakan Güler'den kritik açıklamalar
        Fenerbahçe 6'ncı viteste!
        Fenerbahçe 6'ncı viteste!
        Gezi davasında karar çıktı
        Gezi davasında karar çıktı
        "Kartal'ın Fenerbahçe'si"
        "Kartal'ın Fenerbahçe'si"
        İstanbul'da şiddetli sağanak etkili oluyor!
        İstanbul'da şiddetli sağanak etkili oluyor!
        Hatay’da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
        Hatay’da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
        İstanbul'da Şirinevler'de patlama!
        İstanbul'da Şirinevler'de patlama!
        13. harika: Fenerbahçe!
        13. harika: Fenerbahçe!
        Boğazı kesilerek öldürülen kadının oğlu gözaltında!
        Boğazı kesilerek öldürülen kadının oğlu gözaltında!
        Kurtulmuş'tan Rum temsilciye sert tepki
        Kurtulmuş'tan Rum temsilciye sert tepki
        Süper Lig'de play-off olacak mı?
        Süper Lig'de play-off olacak mı?
        Elon Musk’ın uyduları Türkiye’ye geliyor
        Elon Musk’ın uyduları Türkiye’ye geliyor
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        KKM'deki düşüşte sert fren
        KKM'deki düşüşte sert fren
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        Anayasa Mahkemesi ek MTV kararını açıkladı
        Anayasa Mahkemesi ek MTV kararını açıkladı
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi

        Benzer Haberler

        Samsun Valisi Tavlı, Vezirköprü'de incelemelerde bulundu
        Samsun Valisi Tavlı, Vezirköprü'de incelemelerde bulundu
        Erkek arkadaşı mesajına cevap vermedi diye yüksek gerilim hattına çıkan kız...
        Erkek arkadaşı mesajına cevap vermedi diye yüksek gerilim hattına çıkan kız...
        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, 4,5 yıllık çalışmalarını değerlen...
        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, 4,5 yıllık çalışmalarını değerlen...
        Samsun'da silahla havaya ateş açarak sosyal medyada paylaşan 4 zanlı yakala...
        Samsun'da silahla havaya ateş açarak sosyal medyada paylaşan 4 zanlı yakala...
        Samsun'da patronunu silahla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
        Samsun'da patronunu silahla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
        OMÜ Rektörü Ünal'dan Bafra TSO'ya ziyaret
        OMÜ Rektörü Ünal'dan Bafra TSO'ya ziyaret