Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da suçta kullanılan otomobil gölette bulundu

        Samsun'da bir suçta kullanılan otomobil gölette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 23:08 Güncelleme: 28.09.2023 - 23:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da suçta kullanılan otomobil gölette bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da bir suçta kullanılan otomobil gölette bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin detaylı araştırma ve titiz takibi sonucu, Kavak ilçe merkezinden 2016'da çalınan ve birçok suçta kullanıldığı değerlendirilen 1979 model Renault marka otomobil atıldığı Güven Göleti'nde bulundu.

        Jandarma Sualtı Kurtarma Timi tarafından çıkarılan otomobilin kullanıldığı suçlar ve şüphelilerin tespiti için çalışmalara başlandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu!
        Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu!
        Bakan Güler'den kritik açıklamalar
        Bakan Güler'den kritik açıklamalar
        Rotterdam'da öğrenci dehşeti: Üç kişi öldü
        Rotterdam'da öğrenci dehşeti: Üç kişi öldü
        Fenerbahçe 6'ncı viteste!
        Fenerbahçe 6'ncı viteste!
        Gezi davasında karar çıktı
        Gezi davasında karar çıktı
        "Kartal'ın Fenerbahçe'si"
        "Kartal'ın Fenerbahçe'si"
        İstanbul'da şiddetli sağanak etkili oluyor!
        İstanbul'da şiddetli sağanak etkili oluyor!
        Hatay’da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
        Hatay’da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
        İstanbul'da Şirinevler'de patlama!
        İstanbul'da Şirinevler'de patlama!
        13. harika: Fenerbahçe!
        13. harika: Fenerbahçe!
        Boğazı kesilerek öldürülen kadının oğlu gözaltında!
        Boğazı kesilerek öldürülen kadının oğlu gözaltında!
        Süper Lig'de play-off olacak mı?
        Süper Lig'de play-off olacak mı?
        Elon Musk’ın uyduları Türkiye’ye geliyor
        Elon Musk’ın uyduları Türkiye’ye geliyor
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        KKM'deki düşüşte sert fren
        KKM'deki düşüşte sert fren
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        Anayasa Mahkemesi ek MTV kararını açıkladı
        Anayasa Mahkemesi ek MTV kararını açıkladı
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi

        Benzer Haberler

        Samsun'da elektrikli süpürgeye gizlenmiş 1 kilogram uyuşturucu ele geçirild...
        Samsun'da elektrikli süpürgeye gizlenmiş 1 kilogram uyuşturucu ele geçirild...
        Samsun Valisi Tavlı, Vezirköprü'de incelemelerde bulundu
        Samsun Valisi Tavlı, Vezirköprü'de incelemelerde bulundu
        Erkek arkadaşı mesajına cevap vermedi diye yüksek gerilim hattına çıkan kız...
        Erkek arkadaşı mesajına cevap vermedi diye yüksek gerilim hattına çıkan kız...
        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, 4,5 yıllık çalışmalarını değerlen...
        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, 4,5 yıllık çalışmalarını değerlen...
        Samsun'da silahla havaya ateş açarak sosyal medyada paylaşan 4 zanlı yakala...
        Samsun'da silahla havaya ateş açarak sosyal medyada paylaşan 4 zanlı yakala...
        Samsun'da patronunu silahla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
        Samsun'da patronunu silahla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi