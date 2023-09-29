Samsun'da bayat ekmek ve poğaçalar çikolata toplarına dönüştürüldü Samsun'da gıda israfının önlenmesi ve öğrencilerin bilinçlendirilmesi amacıyla bayat ekmek, poğaça ve kek kırıntılarından çikolata topları yapıldı.

Samsun'da gıda israfının önlenmesi ve öğrencilerin bilinçlendirilmesi amacıyla bayat ekmek, poğaça ve kek kırıntılarından çikolata topları yapıldı.

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Samsun Olgunlaşma Enstitüsünce 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafına Karşı Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Gıda israfının önlenmesi ve bilinçlendirmek adına ortaokul öğrencileri, Samsun Olgunlaşma Enstitüsünde bayat ekmek, poğaça ve kek kırıntılarından çikolata topları hazırladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, AA muhabirine, Bakanlığın 20 Mayıs 2020'den bu yana gıda kayıp ve israfı ile mücadeleyi uluslararası gündeme taşımakta önemli rol üstlendiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğinde başlatılan "Gıdanı Koru-Sofrana Sahip Çık" kampanyasının ulusal ve uluslararası ölçekte yürütüldüğünü anlatan Sağlam, "FAO, dünyada 3 milyar ton, ülkemizde de 2 milyon ton gıdanın çöpe atıldığıyla ilgili bir araştırma yaptı. Bu kapsamda gıdalarımızın çöpe gitmesini önlemeye veya atık gıdalardan yeni ürünlerin oluşturulmasına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladık. Yemek firmalarımızdan, gıda üretimi yapan yerlerden atık yiyeceklerin alınıp hayvan yiyeceği üretilmesiyle önemli oranda gıda israfını önledik." dedi.

Bayat ekmek, poğaça ve kek kırıntılarının israf edilmemesi yönünde de çalışma yaptıklarını dile getiren Sağlam, şunları kaydetti:

"Atık kekleri, ekmekleri, poğaçaları bir araya getirerek yeni bir ürün oluşturmayı, çocuklarımızı da bu konuda bilinçlendirmeyi amaçladık. İsrafın önlenmesine yönelik bir yarışma düzenledik. Erken yaşlarda çocukları bilinçlendirirsek, israfın tamamen ülkemizde ve dünyada bitmesini sağlayabiliriz. Her doğan çocuğun mutlak suretle açlık tehlikesi var, yoksulluk tehlikesi var. Bunları göz önünde bulundurmamız gerekir. Bu çocuklarımızın, ülkemizin geleceği için, gıdayla ilgili sıkıntıları inşallah bu şekilde aşmış olacağız."

Hazırlanan çikolata topları, daha sonra Samsun Olgunlaşma Enstitüsünün bahçesinde misafirlere ikram edildi.