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        OMÜ'de bugüne kadar 700 organ nakli gerçekleştirildi

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Organ ve Doku Nakli biriminde bugüne kadar 700 nakil yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 17:42 Güncelleme: 29.09.2023 - 17:42
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        OMÜ'de bugüne kadar 700 organ nakli gerçekleştirildi
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        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Organ ve Doku Nakli biriminde bugüne kadar 700 nakil yapıldı.

        Açıldığı 2002 yılından bu yana kadavra ve canlıdan nakil ameliyatları yapılan OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Organ ve Doku Nakli biriminde, 700'üncü nakil başarıyla gerçekleştirildi.

        OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, 700'üncü organ naklinin yapılması dolayısıyla düzenlenen programda, organ nakillerinin, ihtiyacı bulunan insanlara ümit oluşturduğunu söyledi.

        Üniversitede organ naklinin ve organ bağışının hem teşvik edildiğini hem de alınan organların başarılı şekilde nakledildiği aktaran Ünal, "İnsanların ihtiyaç duyduğunda, sağlık sorunu yaşadığında organ nakli gibi bir ümidin var olduğunu bilmesi, başlı başına başarıdır. Karadeniz Bölgesi'nde canlıdan canlıya böbrek ve karaciğer naklinde tek merkez biziz." dedi.

        Prof. Dr. Ünal, bugüne kadar 700 organ nakli yapıldığını belirterek "Farkındalık oluşturulması, öncelikle bize emanet edilen organlarımızın sağlığının korunması önemli bir husus. Bunu, bize yaşam sevinci veren, çalışma azmimizi güçlendiren bir başarı olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Merkezde böbrek nakli ameliyatları yapan Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu ise yıllar içinde OMÜ'de giderek artan sayıda böbrek ve karaciğer nakilleri yapıldığını anlattı.

        Türkiye'de 25 bine yakın böbrek nakli bekleyen hasta bulunduğuna işaret eden Yakupoğlu, şunları kaydetti:

        "Bizim bekleme listemizde de 1000'e yakın hasta, böbrek bekleme sürecinde. Türkiye'deki en fazla kadavradan organ nakli yapan merkezlerin başında geliyoruz. Çevre illerden de büyük şehirlerden de çok sayıda hasta buraya yönlendirilmekte. Bu organlar bizlere emanet, dolayısıyla bunları ihtiyacı olanlara zamanı geldiğinde devretmekte hiçbir sakınca yok. Giderek artan sayıda gerçekleştirdiğimiz kadavra organ nakillerini hem böbrek hem karaciğerde ortaya koyup bu konuda insanlara ümit ışığı olmayı hedefliyoruz."

        Organ nakli yapılan hastalar, yaşama yeniden tutunmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Daha sonra 700'üncü nakil, pasta kesilerek kutlandı.

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