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        Terme'de Ahilik Haftası kutlandı

        Samsun'un Terme ilçesinde Ahilik Haftası dolayısıyla Esnaf ve Sanatkarlar Odası, vatandaşlara pilav ikramında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 17:43 Güncelleme: 29.09.2023 - 17:45
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        Terme'de Ahilik Haftası kutlandı
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        Samsun'un Terme ilçesinde Ahilik Haftası dolayısıyla Esnaf ve Sanatkarlar Odası, vatandaşlara pilav ikramında bulundu.

        Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Terme Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyelerince Abdülhamit Han Camisi'nde vatandaşlara ahilik pilavı ikram edildi.

        Oda başkanı Barış Aktepe, ahiliğin zenginle fakir, üretici ile tüketici, emek ile sermaye, halk ile devlet arasında ilişkiler kurarak sosyal adaleti gerçekleştirmeli amaçladığını söyledi.

        Ahiliğin 13. yüzyıldan itibaren Anadolu'nun her tarafında sevgi ve sempati odağı olmuş, sosyal ve ekonomik açılardan topluma büyük yararlar sağlamış, çağdaş ve uygar devletlerin benimsediği ilkelerin sahipliğini yaptığını anlatan Aktepe, "Ahilik Haftası kutlamalarının amacı da bu birlikteliği hatırlatmaktır. Bu kapsamda ebediyete intikal etmiş şehitler, esnaf ve sanatkarlar için pilav dağıtımı gerçekleştirdik." dedi.

        Etkinliğe İlçe Müftüsü Ömer Ergül, AK Parti İlçe Başkanı İsa Baş, Saadet Partisi İlçe Başkanı Serdar Körpe de katıldı.

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