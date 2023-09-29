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        Samsun'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 20:25 Güncelleme: 29.09.2023 - 20:27
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        Samsun'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        Mustafa Çakır'ın (46) kullandığı 55 AGF 792 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Altınkaya Mahallesi'nde bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Erdoğan'a (68) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı bisiklet sürücüsü, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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