Samsun'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Mustafa Çakır'ın (46) kullandığı 55 AGF 792 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Altınkaya Mahallesi'nde bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Erdoğan'a (68) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı bisiklet sürücüsü, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.