Samsunspor-Gaziantep FK maçının ardından Trendyol Süper Lig'inin 7. haftasında ağırladığı Gaziantep FK'ye 2-1 yenilen Yılport Samsunspor'un antrenörü Emre Bayraktar, "Bu maçta çok ciddi hayal kırıklığı yaşadık." dedi.

Trendyol Süper Lig'inin 7. haftasında ağırladığı Gaziantep FK'ye 2-1 yenilen Yılport Samsunspor'un antrenörü Emre Bayraktar, "Bu maçta çok ciddi hayal kırıklığı yaşadık." dedi.

Emre Bayraktar, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, bu müsabaka için çok çalıştıklarını, 3 gün tesisten dışarı çıkmadıklarını ama sonucu alamadıklarını söyledi.

Maçın 3 ve 17. dakikalarında top ayaklarında iken basit hatalardan gol yediklerini dile getiren Bayraktar, "Rakip ilk yarıda 2 şut attı, 2'si de gol oldu. Antalyaspor maçında da aynısı oldu. Bu maçta çok ciddi hayal kırıklığı yaşadık." ifadelerini kullandı.

Zor günler geçirdiklerini, kendileri gibi takımlar için böyle durumların kolay olmadığını vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Maçın ikinci yarısında sistemi değiştirmek istedim. Çift santrfor yapalım istedik. Orta saha hakimiyetini vermek istemedik. Biraz daha oyun agresifliğimiz arttı. Golü atmak için yetecek şutu attık ama isabetli olmadı. Bugünkü görüntümüz çok iyi değildi. Camiamızdan özür dilerim. Kenetlenme zamanımız geldi. Kötü günler geçiriyoruz. Geçen yıl da aynısını yaşadık. Beraber yola devam edeceğiz. Bu oyuncular bizim oyuncularımız. Taraftarı, camiasıyla kenetlenmemiz lazım."

- Sumudica: "Oyuncularım galip gelmeyi hak etti"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, bugün takımının iyi mücadele ettiğini vurgulayarak, "Takımımı tebrik ediyorum. Oyuncularım galip gelmeyi hak etti, iyi mücadele ettiler. Rakibe penaltı haricinde şans vermedik. Samsunspor'u takip ediyorduk. Nasıl kapatmamız gerektiğine dair sistemimizde değişikliğe gittik." diye konuştu.

Samsun'a gelen taraftarlarına teşekkür eden Sumudica, "Belki fazla değildiler, 10 kadar kişi vardı ama fedakarlık yaparak buraya kadar geldiler. Onlara teşekkür ederim. Rakip takımın taraftarlarına bizi alkışladıkları için teşekkür ederim. Bu sonuçtan daha önemlidir. Samsunspor'a da şans diliyorum. Harika bir şehir. İnşallah ligde kalırlar." açıklamasında bulundu.