Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun Üniversitesine TEKNOFEST 2023 İzmir'de ödül

        Samsun Üniversitesinin (SAMÜ), TEKNOFEST 2023 İzmir'de "En İyi Girişim" ödülü aldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 12:27 Güncelleme: 01.10.2023 - 12:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun Üniversitesine TEKNOFEST 2023 İzmir'de ödül
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun Üniversitesinin (SAMÜ), TEKNOFEST 2023 İzmir'de "En İyi Girişim" ödülü aldığı bildirildi.

        Samsun Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, Samsun Üniversitesinin de paydaşı olduğu Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2023'ün, İzmir'de büyük bir coşkuyla gerçekleştirildiği belirtildi.

        TEKNOFEST Girişim Yarışması-Hızlandırma Programı-Çevre, Enerji ve İklim Teknolojileri Kategorisi'nde Samsun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Yusuf Yazıcı ve Araştırma Görevlisi Sare Mıtıncık'ın "Batarya Termal Yönetimi" konusundaki "Hibrit Batarya Termal Yönetim Sistemi Tasarımı" başlıklı projelerinin "En İyi Girişim" ödülüne layık görüldüğü aktarıldı.

        Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Yusuf Yazıcı ve Araştırma Görevlisi Sare Mıtıncık'ın, TEKNOFEST İzmir'de yapılan törende ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldığı vurgulanan açıklamada, "Samsun Üniversitesi, TEKNOFEST 2023 İzmir'de de yenilikçi projeleri ve üstün performansları ile geleceğin teknolojilerini şekillendirmeye devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

        Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'ın görüşlerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "29 Eylül Cuma günü yapılan ödül töreninde TEKNOFEST Girişim Yarışması- Hızlandırma Programı- Çevre, Enerji ve İklim Teknolojileri Kategorisinde 'Batarya Termal Yönetimi' konusunda sunmuş oldukları proje ile 10 girişim arasından en iyi üç girişim arasına giren ve ödüllerini Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden alarak bizleri gururlandıran Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyemiz Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Yusuf Yazıcı ve Araştırma Görevlimiz Sare Mıtıncık'a üniversitem adına teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Yeni yasama yılı başlıyor
        Yeni yasama yılı başlıyor
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Galatasaray - Ankaragücü maçı hakem yorumları
        Galatasaray - Ankaragücü maçı hakem yorumları
        Diyarbakır'da 'Reset' operasyonu!
        Diyarbakır'da 'Reset' operasyonu!
        Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak
        Protestoların 39. haftası: On binlerce kişi yine sokaklarda!
        Protestoların 39. haftası: On binlerce kişi yine sokaklarda!
        Hayallerinin peşinde!
        Hayallerinin peşinde!
        Okullarda rinovirüs salgını başladı!
        Okullarda rinovirüs salgını başladı!
        TIR'a çarpan otomobildeki polis ve eşi öldü
        TIR'a çarpan otomobildeki polis ve eşi öldü
        Fethiye'de iki zodyak bot çarpıştı
        Fethiye'de iki zodyak bot çarpıştı
        Van'da doktoru darbeden 2 şüpheli tutuklandı
        Van'da doktoru darbeden 2 şüpheli tutuklandı
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Amasya'da otomobilin çarptığı 2 yaya öldü
        Amasya'da otomobilin çarptığı 2 yaya öldü
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        Diyet içeceklerle ilgili korkutan araştırma!
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        "Yapay zekâ pek çok yönden insandan üstün"
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak
        Turistik Doğu Ekspresi 84 sefer yapacak

        Benzer Haberler

        Samsun'da turuncu kodlu meteorolojik uyarının ardından bir dizi tedbir alın...
        Samsun'da turuncu kodlu meteorolojik uyarının ardından bir dizi tedbir alın...
        Karadeniz 8. Kitap Fuarı Samsun'da kapılarını açtı
        Karadeniz 8. Kitap Fuarı Samsun'da kapılarını açtı
        Samsun'dan kısa kısa
        Samsun'dan kısa kısa
        Samsun Valiliği'nden 'gök gürültülü sağanak' uyarısı
        Samsun Valiliği'nden 'gök gürültülü sağanak' uyarısı
        Ekran başında uzun süre yanlış oturuş duruş bozukluğuna yol açıyor
        Ekran başında uzun süre yanlış oturuş duruş bozukluğuna yol açıyor
        Samsun'da odunlukta çıkan yangın hasara yol açtı
        Samsun'da odunlukta çıkan yangın hasara yol açtı