Samsun Üniversitesine TEKNOFEST 2023 İzmir'de ödül

Samsun Üniversitesinin (SAMÜ), TEKNOFEST 2023 İzmir'de "En İyi Girişim" ödülü aldığı bildirildi.

Samsun Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, Samsun Üniversitesinin de paydaşı olduğu Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2023'ün, İzmir'de büyük bir coşkuyla gerçekleştirildiği belirtildi.

TEKNOFEST Girişim Yarışması-Hızlandırma Programı-Çevre, Enerji ve İklim Teknolojileri Kategorisi'nde Samsun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Yusuf Yazıcı ve Araştırma Görevlisi Sare Mıtıncık'ın "Batarya Termal Yönetimi" konusundaki "Hibrit Batarya Termal Yönetim Sistemi Tasarımı" başlıklı projelerinin "En İyi Girişim" ödülüne layık görüldüğü aktarıldı.

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Yusuf Yazıcı ve Araştırma Görevlisi Sare Mıtıncık'ın, TEKNOFEST İzmir'de yapılan törende ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldığı vurgulanan açıklamada, "Samsun Üniversitesi, TEKNOFEST 2023 İzmir'de de yenilikçi projeleri ve üstün performansları ile geleceğin teknolojilerini şekillendirmeye devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'ın görüşlerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"29 Eylül Cuma günü yapılan ödül töreninde TEKNOFEST Girişim Yarışması- Hızlandırma Programı- Çevre, Enerji ve İklim Teknolojileri Kategorisinde 'Batarya Termal Yönetimi' konusunda sunmuş oldukları proje ile 10 girişim arasından en iyi üç girişim arasına giren ve ödüllerini Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden alarak bizleri gururlandıran Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyemiz Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Yusuf Yazıcı ve Araştırma Görevlimiz Sare Mıtıncık'a üniversitem adına teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum."