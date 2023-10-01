Çarşamba'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Giriş: 01.10.2023 - 15:30 Güncelleme: 01.10.2023 - 15:30
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Yukarı Kavacık Mahallesi'nde, ilçe merkezine giden Hüseyin K. idaresindeki 55 KC 577 plakalı otomobil ile Halil D. idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.
Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.