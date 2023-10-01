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        Samsun'a durgunsu kano yarış parkuru yapılıyor

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde durgunsu kano yarış parkurunun yapımı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 16:37 Güncelleme: 01.10.2023 - 16:58
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        Samsun'a durgunsu kano yarış parkuru yapılıyor
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde durgunsu kano yarış parkurunun yapımı devam ediyor.

        Çarşamba Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede yapımı süren Çarşamba Uluslararası Su Sporları Tesisi tamamlandığında birçok müsabakaya ev sahipliği yapacak.

        Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçelerine önemli bir spor tesisini kazandıracaklarını, durgunsu kano yarış parkurunun proje değerinin yaklaşık 40 milyon lira olduğunu belirtti.

        Doğan, şöyle devam etti:

        "Buradaki parkur şu anda genişliği, mesafesi ve uzunluğu ile Avrupa standartlarında kano yarışmalarının yapılacağı bir parkur haline geldi. Bunu da kayıkhane binası ve hakem kulesi ile taçlandırdık. Seyirci tribünleri imalatına da başlanacak. Türkiye'de ilk olan merkezimiz sayesinde, Avrupa ülkelerinde yapılan durgunsu kano yarışmalarının aynısına ev sahipliği yapacak bir şehir haline gelmiş oluyoruz. Tesisimiz sayesinde ülkemizin kano sporunda da dünyada söz sahibi olduğu günlere doğru gitmiş olacağız. Parkuru biz oluşturduk, binaları da Gençlik ve Spor Bakanlığımız yaptı. Emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyorum."

        Çarşamba Belediyespor Kulübü olarak bu sporla uğraşan gençleri desteklediklerini vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

        "Hem Türkiye'de hem dünyada yarışmalara katılan, dereceye giren sporcularımız var. Bu sayıyı da artırmayı planlıyoruz. Bunun için şehir merkezinde bulunan Sporcu Eğitim Merkezi'nin de bitim aşamasındayız. Sporcu Eğitim Merkezi'miz ile Çarşamba merkeze uzak, köylerde yaşayan, her gün antrenmanlara gelmekte zorlanan arkadaşlarımızı ağırlamış olacağız. Sporcularımız hem okula gidecekler hem devletten burs alacaklar hem de barınma ihtiyaçları orada karşılanmış olacak. Okul çıkışı burada antrenman yapabilecekleri bir ortam da oluşturmayı hedefliyoruz."

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