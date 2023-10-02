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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 10:28 Güncelleme: 02.10.2023 - 10:28
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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kentte tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik çalışma yürütüldü.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 31 bin doldurulmuş makaron, 8 bin 200 boş makaron, 1 elektrikli sigara sarma makinesi, 1 kompresör, 20 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.

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