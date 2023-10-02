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        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı

        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 4 kişinin yakalandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 11:33 Güncelleme: 02.10.2023 - 11:33
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        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı
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        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 4 kişinin yakalandığı bildirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

        Aralarında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 28 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin de aralarında bulunduğu 4 kişi yakalandı.

        Yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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