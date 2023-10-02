Samsun'da Mehmetçik'ten Türk Kızılay'a kan desteği

Samsun'da subay, astsubay, uzman çavuş ve erler kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Samsun İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay tarafından düzenlenen programla askeri birliklerden kan bağışları toplandı.

Türk Kızılay Samsun İl Başkanı Ahmet Muştu, Yönetim Kurulu üyeleri ve Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım tarafından Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala'ya kurumsal bağışlarından dolayı gümüş madalya takdim etti.

Muştu, tek kaynağı insan olan, yerine herhangi bir sıvı ikame edilemeyen kanın insan hayatı için büyük önem taşıdığını bildirdi.

Sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak insan hayatını korumak ve desteklemek için kan bağışı kampanyaları düzenlediklerini aktaran Muştu, "Askerlerimizin kan bağışına vermiş oldukları desteği büyük bir mutlulukla karşılıyoruz. Topluma bu şekilde hizmet etmeleri, vatanseverliklerini ve insan sevgilerini bir kez daha gösteriyor. Türkiye'nin güçlü ve birlik içinde olduğunu kanıtlayan bu destek geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Bir kan bağışı bile, bir insanın hayatını kurtarmak için yeterlidir. Kurumsal olarak kan bağışı kampanyamıza vermiş oldukları desteklerinden dolayı, Samsun Garnizon Komutanımız Gazi Tümgeneral Sayın Davut Ala'nın nezdinde, katkı sağlayan subay, astsubay, uzman çavuş ve erlerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay tarafından bir yıl içinde, 1000-1500 ünite kan bağışı yapan kurumlara gümüş madalya takdim edildiği aktarıldı.