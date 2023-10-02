Havza'da kadınlar kış için erişte ve çorbalık yapıyor Havza ilçesinde kadınlar kışlık yiyeceklerini hazırlamaya devam ediyor.

Havza ilçesinde kadınlar kışlık yiyeceklerini hazırlamaya devam ediyor.

İmece usulü hazırlık yapan ev kadınları salça, pekmez, reçel, turşu gibi yiyeceklerin ardından erişte ve çorbalık gibi kışlık yiyeceklerini de yapıyor.

Kuru halde muhafaza edilen erişte ve çorbalıklar kış boyu tüketiliyor.

Nurşen Taşan, 50 kiloluk bir çuvaldan 3 evin ihtiyacını karşılayacak kadar erişte ve çorbalık hamur çıktığını söyledi.

Taşan, hazırlıkları iş bölümüyle yaptıklarını belirterek, "Komşularımız ile toplanıyoruz sıra ile evlerimizin kışlıklarını hep birlikte tamamlıyoruz. İlk olarak yumurta ve su ile hamurumuzu hazırlıyoruz ve sac üzerinde pişiriyoruz. Bir süre soğuyan pişmiş hamurları daha sonra eriştelik ve çorbalık olarak kesiyoruz. Bunları daha sonra kurumaya bırakıyoruz. Erişteyi bildiğimiz makarna gibi tüketiyoruz. Ufak ufak kestiğimiz hamuru ise çorbalık olarak kullanıyoruz. Bir kısmını da gurbetteki akraba veya çocuklarımıza gönderiyoruz." dedi.

Sevnur Şimşek ise sırası ile komşulara erişte ve çorbalık kestiklerini ifade etti.