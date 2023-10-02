19 Mayıs sahilinde Plaj Futbolu Turnuvası düzenlendi

19 Mayıs ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Plaj Futbol Turnuvası düzenlendi.

Final maçında 19 Mayıs Belediye Spor ile Akyüz Pen arasında oynanan müsabakayı 19 Mayıs Belediye Spor 7-5 kazanarak şampiyon oldu.

19 Mayıs Belediye Spor, Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenecek olan Türkiye Plaj Futbolu Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Sporculara ödülleri, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Serkan Eroğlu tarafından verildi.

Topaloğlu, başarılı olan sporculara tebrik ederek, "İlçemizde düzenlenen, 2023 TFF Plaj Futbol Lig'i Samsun etabında şampiyon olan 19 Mayıs Belediye Sporumuzu, futbolcularını ve turnuvaya katılan takımları tebrik ediyor, takımımıza Alanya'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası finallerinde başarılar diliyorum." dedi.

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