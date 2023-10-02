Samsun'da evde çıkan yangında 85 yaşındaki kadın öldü
Samsun'un Alaçam ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 85 yaşındaki kadın öldü.
Samsun'un Alaçam ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 85 yaşındaki kadın öldü.
Karaçukur Mahallesi'nde 3 çocuk annesi Gülistan Kurt'un (85) yalnız yaşadığı tek katlı evde yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sobadan çıkan kıvılcımların neden olduğu tahmin edilen yangını itfaiye ekipleri kısa sürede söndürürdü.
Sağlık ekipleri, sobayı yaktıktan sonra uyuduğu belirtilen Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenaze otopsi için Trabzon Adli Tıp Morguna gönderildi.
Jandarma, evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlattı.