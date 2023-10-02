Bafra Belediye Başkanı Kılıç, berberlerle buluştu

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, berberlerle bir araya geldi.

Kılıç, Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda ilçede yürütülen alt yapı çalışmaları ile diğer hizmetler hakkında bilgi verdi.

Yaptıkları hizmetlerde her kesimin görüşünü aldıklarını belirten Kılıç, "İlçede yaşamını idame ettiren her kesim ve yaş gurubuna paydaşlarımız olarak bakıyoruz. Onlarla Bafra'mızın sorunlarını çözme konusunda aynı amaç etrafında birleşiyor, görüşlerine önem veriyoruz. Bu anlamda konuşacak ve tartışacağız. Eksikliklerimiz var ise tamamlıyor, yanlışlarımız var ise de düzeltiyoruz." dedi.

Kılıç, bu tür toplantılara devam edeceklerini dile getirdi.