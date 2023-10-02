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        Çarşamba Belediye Başkanı Doğan, iş insanları ile bir araya geldi

        Çarşamba ilçe Belediye Başkanı Halit Doğan, iş insanları ile buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 20:31 Güncelleme: 02.10.2023 - 20:35
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        Çarşamba Belediye Başkanı Doğan, iş insanları ile bir araya geldi
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        Çarşamba ilçe Belediye Başkanı Halit Doğan, iş insanları ile buluştu.

        Doğan, Samsun İnşaatçılar ve Müteahhitler Derneği (SİMDER) Başkanı Yunus Güney ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi ve Tekstilkent alanlarını ziyaret etti.

        Göreve geldikleri günden bu yana üretim ve istihdam üzerine çalıştıklarını anlatan Doğan, "Çarşamba'da aş, iş ve altyapı dedik. Göreve geldiğimiz ilk günden beri, Çarşambamızda üretim ve istihdam diyerek çalışmalarımıza başladık. Çarşamba Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikamızın açılışı gerçekleşti, diğer fabrikamızın da yakın zamanda açılışını gerçekleştireceğiz. Tekstilkentin de bir yandan çalışmaları sürüyor. Çarşamba, sosyal donatı alanları, kültürel faaliyetleri ile çok zengin bir ilçedir." dedi.

        Çarşamba'nın bir yandan da içerisinde birçok fakülteyi barındıran bir üniversite kenti olduğuna işaret eden Doğan, "Öğrencilerimizin de ihtiyaçlarını, taleplerini göz önüne alarak ilçemize yatırımlar kazandırmayı sürdürüyoruz. Çarşambamızda cezaevi de açılmış durumda. Dolayısıyla orada çalışan memurlarımız ile birlikte ilçemize bir göç de söz konusu oldu. Konut konusunda da artan bir ihtiyaç söz konusu. Bu durumu da giderme noktasında istişarelerimiz sürüyor." ifadesini kullandı.

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