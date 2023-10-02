Terme'de emekliye ayrılan din görevlilerine plaket verildi –Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla din görevlilerini ziyaret etti.

–Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla din görevlilerini ziyaret etti.

Terme Belediyesinin yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Kılıç, 1-7 Ekim "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla Terme Din Görevlileri Derneği'ni ziyaret ederek, din görevlilerinin haftalarını kutladı.

Emekliye ayrılan din görevlilerine plaket takdim eden Kılıç, "Emekliye ayrılan din görevlilerimize plaketlerini takdim ettik. Değerli hizmetleri için kendilerine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Resmi sosyal medya hesaplarında da kutlama mesajı yayınlayan Başkan Kılıç, şu ifadelere yer verdi:

"Camilerimiz; dini ve milli değerlerimizin, birlik ve beraberliğin öğretildiği kutsal mekanlardır. Yüce dinimizin güzelliklerini toplumumuzla buluşturan değerli din görevlilerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı içtenlikle tebrik ediyorum."