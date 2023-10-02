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        Samsun'da mutfak tüpü alev aldı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde bina girişindeki merdiven boşluğunda alev alan mutfak tüpü itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 20:35 Güncelleme: 02.10.2023 - 20:41
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        Samsun'da mutfak tüpü alev aldı
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        Samsun’un Alaçam ilçesinde bina girişindeki merdiven boşluğunda alev alan mutfak tüpü itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Fatih Mahallesi Geyik Koşan yolu üzerinde E.K.’ye ait binanın girişindeki merdiven boşluğunda demir boru kesildiği sırada çıkan kıvılcımlar mutfak tüpünün alev almasına neden oldu.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri tarafından yanan mutfak tüpü kısa sürede söndürülürken, binada maddi hasar meydana geldi.

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