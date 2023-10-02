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        Samsun'da etkili olan sağanakta ırmakların debisi yükseldi

        Samsun'da gün boyunca etkili olan yağış, Terme ilçesindeki ırmakların debisinin yükselmesine neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 20:45 Güncelleme: 02.10.2023 - 20:55
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        Samsun'da etkili olan sağanakta ırmakların debisi yükseldi
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        Samsun'da gün boyunca etkili olan yağış, Terme ilçesindeki ırmakların debisinin yükselmesine neden oldu.

        Meteorolojinin "turuncu kod" ile uyarıda bulunduğu Samsun'un Terme ilçesinde sağanak, gün boyunca devam etti.

        Yağış sonrası ilçe merkezinden geçen Terme Çayı'nda ve diğer ırmaklarda su seviyesinin yükseldiği gözlemlendi.

        İlçede yağış aralıklarla devam ediyor.

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