Samsun'da etkili olan sağanakta ırmakların debisi yükseldi
Samsun'da gün boyunca etkili olan yağış, Terme ilçesindeki ırmakların debisinin yükselmesine neden oldu.
Giriş: 02.10.2023 - 20:45 Güncelleme: 02.10.2023 - 20:55
Samsun'da gün boyunca etkili olan yağış, Terme ilçesindeki ırmakların debisinin yükselmesine neden oldu.
Meteorolojinin "turuncu kod" ile uyarıda bulunduğu Samsun'un Terme ilçesinde sağanak, gün boyunca devam etti.
Yağış sonrası ilçe merkezinden geçen Terme Çayı'nda ve diğer ırmaklarda su seviyesinin yükseldiği gözlemlendi.
İlçede yağış aralıklarla devam ediyor.